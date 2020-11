Eine innovative Spielstätte, Sendezeit für regionale Bands, Frauen am Plattenteller, inklusiver Konzertgenuss: Der ungebrochene Ideenreichtum der Pop-Kultur in München und ganz Bayern wird mit Preisen ausgezeichnet

Von Michael Zirnstein

Pop lebt vom Moment. Musik, die hier und jetzt von Einzelnen oder Massen gefeiert wird, kann morgen schon peinlich oder verflogen sein. So funktioniert Pop als Turbo des kulturellen Fortschreitens. Aber es ist wichtig, dass die jüngst verteilten Pop-Preise von Bayern und München genau diese Schnelllebigkeit ausblenden. Es wurden nicht die heißesten Bands der Stunde gekürt. Mit seiner 1991 installierten Auszeichnung setzt der staatlich unterstützte Verband für Popkultur in Bayern (VPBy) in inzwischen vier mit jeweils 2000 Euro dotierten Kategorien auf Nachhaltigkeit, Inklusion und Engagement. Dass die 21-köpfige Jury bei der Auswahl aus 57 Vorschlägen (viele von Mitgliedern des Landtags) nicht auf regionalen Proporz achten muss, sieht man an der diesjährigen Verteilung: drei Preise gingen nach Unterfranken.

München hat sein eigenes Pop-Förderkonzept, das - teils durch eigene Einsicht des Kulturreferats, teils durch Druck der Szene - auf Vordermann gebracht wird. Als ein Ergebnis des Branchen-Wünsch-Dir-was-Tags "Pop-Hearing 2018" wurden nun zum zweiten Mal 30 000 Euro an Konzertreihen und Festivals vergeben. Damit werden 2021 jene unterstützt, die dem Pop eine Plattform schaffen - und somit indirekt die Musiker selbst.

Marry Klein Clubfestival

Detailansicht öffnen Stefanie Raschke legte 2020 im Harry Klein im Live-Stream auf - ein emanzipatorisches Statement in einer männerdominierten Szene. (Foto: Harry Klein)

Die Corona-Krise spielte bei der Förderung der Münchner Szene nur indirekt eine Rolle. Mit dem "Marry Klein Festival", das den Techno-Laden Harry Klein einmal im Jahr einen Monat lang in weibliche Hände legt, gingen 10 000 Euro an eine Reihe, die per Stream auch im denkbar schwärzesten Jahr für die Dance-Kultur präsent blieb. Lily Felixberger, die Kuratorin des "radikal weiblich" geprägten Elektro-Reigens, betont in der Danksagung, dass es "gerade in solchen Ausnahmezeiten wichtig" sei, solche relevanten Anliegen nicht unter den Tisch fallen zu lassen. Damit meint sie die "Missstände" zwischen den Geschlechtern in der Pop- und besonders Club-Kultur. Das Festival leistet seit neun Jahren mit einem weiblichen Team aus DJs, Musikerinnen, Poetinnen, Programmmacherinnen, Grafikerinnen und Videojockeys Pionierarbeit. Das mache Mut und inspiriere andere, findet die Jury und stärkt einen "zentralen Baustein einer progressiven, diversen und emanzipatorischen Club- und Kulturlandschaft in München".

Nika Femme Power

Den steinigen Acker der Gleichstellung bearbeitet auch Nicole Schwartze. Die 23-Jährige brach 2019 nach Besuch eines The XX-Konzerts ihr Studium ab, um bewusst als "Frau im Hintergrund" (Managerin, Bookerin, Veranstalterin) Künstlern und Publikum solche glückseligen Pop-Momente zuschaffen. Mit "Nika Femme Power" hat sie eine Reihe in München etabliert, um die "Sichtbarkeit von Frauen in der Veranstaltungsszene" zu verbessern und Frauen zu ermutigen, in der männlich dominierten Branche Fuß zu fassen, ob als Musikerin oder als Tontechnikerin. Ob bei den Themen "Frau in der Kunst, Frau im Theater, Frau in der Poetry, Frau in der Musik oder Frau in der Arbeitswelt", so die Jury, stets sei der Zugang zum Feminismus bei den stilistisch bunt gemixten Femme-Power-Formaten auf diversen Bühnen der Stadt "bewusst direkt und niederschwellig: Der Spaß steht im Vordergrund." Das ist der Stadt 10 000 Euro wert.

Tam Tam Stadtspaziergang

Auch Matthias Stadler macht weit mehr als nur Musik - und zeigt, wie fließend die Grenzen der Pop-Kultur sind. Entstanden vor zehn Jahren aus einem Straßenfotoprojekt, entwickelte sich sein "Tam Tam" zum Künstlerinnen-Netzwerk und einer Zwischennutzungsplattform, die im "Tam Tam Tanzlokal", einer Bar in den Kammerspielen, oder dem "Tanztreff" in der Stadtbibliothek Obergiesing Räume für Konzerte, Partys, Performances, Installationen und Streamings aufmachte. Stadler und sein Schwarm schwirren aber auch in die Straßen Münchens aus, sei es zu Bustouren oder akustischen Stadtspaziergängen, um "die Sensitivität der Teilnehmenden für Alltagssituationen und Un-Orte" zu schärfen, wie die Jury lobend erwähnt. Für dieses "auch unter Corona-Bedingungen umsetzbare" Format "anarchischer Unbekümmertheit" gibt es 5000 Euro, um "gesellschaftliche Entkrampfung und Entgrenzung" in München weiterzutreiben.

Behind The Green Door Events

Detailansicht öffnen Bei den Behind The Green Door Events entdeckt man Bands wie die japanischen Psycho-Rocker Kikagaku Moyo. (Foto: André Habermann/NEØLYD)

"Freigeistiges Denken" ist auch das Ziel von Veit Oberrauch. Zu seinen "Behind The Green Door Events" inspirierte ihn ein Kunst-Pornofilm der Siebzigerjahre. So schafft er seit 2017 etwa im Import Export Club mit Musik, Kunst und Licht ein "psychedelisches Erlebnis für alle Sinne". Dieser interdisziplinäre Rausch war für die Jury ausschlaggebend. Sie verteilte außer 5000 Euro zudem das Lob, dass ein Großteil der bislang aufgetretenen Künstler" ohne die Reihe keine Plattform gefunden hätte", weil sie nicht lukrativ genug gewesen wären für kommerzielle Veranstalter, von den japanischen Psycho-Rockern Kikagaku Moyo bis Led Zeppelin-Wiedergängern und Stoner-Rockbands aus der Region.

Radio Z/Lokale Leidenschaften

Einen "unverzichtbaren Mehrwert für die regionale Szene" bietet laut Mittelfrankens Bezirkstagspräsident Armin Kroder auch der freie Sender Radio Z für die Metropolregion Nürnberg. Daher schlug er die Sendung "Lokale Leidenschaften" für den Bayerischen Popkulturpreis in der Sparte Nachhaltigkeit" vor. In mehr als 1750 Sendungen seit 1987 (derzeit Donnerstag von 20 bis 21 Uhr) wurden mindestens genausoviele Künstler präsentiert, die anderswo wohl nie on air gegangen wären. Die Warteliste für die zusätzlichen "Live-Sessions" ist lang. Die Szene dankt es - das ist den Machern Lisa Hübner und Andreas Basner Lohn genug für ihre ehrenamtliche Arbeit.

Initiative barrierefrei Feiern

Den Gründern der "Initiative Barrierefrei Feiern" ging es rein ums Vergnügen - das allerdings bei Konzerten und Festivals extrem eingeschränkt ist, wenn man ein Handycap hat. So formierte sich in Nürnberg aus einem losen Zusammenschluss von Kulturschaffenden und Künstlern mit und ohne Behinderung 2020 das erste inklusive Stakeholder-Projekt für die Veranstaltungs- und Musikbranche - für diese Pionierleistung vergab die Jury den Preis für "Inklusion". Als Experten in eigener Sache haben sie etwa das Festival "Pop für alle" geschaffen. Ein von der Community entwickeltes Icon-System, dessen Bildchen etwa anzeigen, wo Blindenhunde zugelassen oder Elektrorollstuhlladestationen zu finden sind, wird mittlerweile von Veranstaltern in ganz Deutschland genutzt.

Posthalle Würzburg

Detailansicht öffnen Die Posthalle Würzburg ist "Club des Jahres". (Foto: Posthalle Würzburg)

Der "Club des Jahres" in Bayern ist ein ziemlich großer Player: 3000 Besucher passen in die Posthalle Würzburg, in normalen Jahren besuchen 200 000 Personen 200 Veranstaltungen in Unterfrankens größter Spielstätte. Ob das förderwürdig ist? Ja, befand die Jury, denn einerseits lockten erst Joachim Schul und sein Team Stars wie Cro oder Deichkind in die Region. Andererseits ist die Posthalle akut durch ein Investorenprojekt bedroht. Der Bayerische Popkulturpreis sei damit auch ein "strahlkräftiges Signal", dass die Wichtigkeit kultureller Standorte untermauere.

Social Sofa Festival

Das "Festival des Jahres" ist eines, das es eigentlich gar nicht gab, zumindest nicht analog. Kurz nach den ersten Konzertverboten in der Corona-Krise stellte die Regenbsurger Band Bruckner zusammen mit der Hamburger Sängerin Antje Schomaker das "Social Sofa Festival" auf die Internet-Bühne. In drei Runden sammelten regionale Künstler, dann auch Stars wie Faber, Lea oder Ok Kid insgesamt 50 000 Euro an Spenden ein. Die gingen nicht an notleidende Musiker, sondern an Bündnisse wie Sea-Watch oder Ärzte ohne Grenzen. Denn "Social Distancing" sei zwar eine Bürde, aber eben auch ein Privileg derer, die ein Dach über dem Kopf und ein funktionierendes Gesundheitssystem hätten - so wollte man schnell reagieren und gerade den Schutzbedürftigen an den Außengrenzen der EU Aufmerksamkeit und Hilfe bieten.