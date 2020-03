Das englische, sich aus dem Altgriechischen herleitende Wort "Myopia" hat etwas Geheimnisvolles an sich und lässt an ein Land der Fantasie oder der Träume denken. Prosaisch ins Deutsche übersetzt, heißt das Ganze aber einfach nur "Kurzsichtigkeit". Um das vierte, eben mit "Myopia" betitelte Album von Agnes Obel ein Stück weit aufzuschlüsseln, hilft diese Übersetzung dennoch. Denn die damit verbundene Assoziation des Unklaren oder gar Geisterhaften, sie passt durchaus zur schlaftrunkenen Musik der in Berlin lebenden Dänin. Außerdem kann man kurzsichtig ja auch bei Nacht sein, und auch das lässt sich auf die tatsächlich vorwiegend nachts komponierten Lieder übertragen. Zehn Stücke sind es, die sich stilistisch irgendwo zwischen Dream- und Artpop, Folk, Filmmusik und Klassik bewegen. Musikalische Experimente mit gedämpften Saiten, Hall und Pitch-Effekten oder digitalem Emulator lassen an Neo-Klassiker wie Nils Frahm oder Max Richter denken. Und da passt es auch gut ins Bild, dass Obel ihr dunkles, traumhaftes Kammerpop-Album nicht mehr beim Indielabel Pias Recordings, sondern bei der Deutschen Grammophon veröffentlicht hat.

Agnes Obel: "Myopia" (Deutsche Grammophon); live: Di., 17. März, 20 Uhr, St. Matthäus, Nußbaumstr. 1, ausverkauft