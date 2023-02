Von Martina Scherf

Pompeji, die Stadt am Fuße des Vesuv. Im Jahr 79 nach Christus wurde sie unter Vulkanasche begraben, das Leben wie in einer Momentaufnahme konserviert. Dieser Faszination kann sich kein Besucher entziehen. Und noch immer graben Forscher neue, sensationelle Funde aus. In jüngster Zeit etwa das perfekt erhaltene Skelett eines einstigen Sklaven: Marcus Venerius Secundio, so die Vermutung, war nach seiner Freilassung zu Reichtum gelangt.