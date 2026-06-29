Tanja kennt sich aus mit Liebeserklärungen. Sie liebt Niklas. Sie ist in einer glücklichen monogamen Beziehung. Aber genau das macht alles so schwierig. Wie sagt man jemandem, dass die Liebe zu ihm nicht das Problem ist? Wäre die Beziehung kaputt, gäbe es eine einfache Geschichte. Dann könnte sie sagen: Es mangelt an etwas, also muss ich es woanders suchen. Aber Tanja fehlt in der Beziehung mit Niklas nichts. „Ich möchte ihn nicht verlieren. Zugleich fühle ich mich in einer monogamen Beziehung mehr und mehr unvollkommen, so als ob etwas fehlen würde“, sagt sie.