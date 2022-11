Von Susi Wimmer

"Vor Gericht und auf hoher See sind wir allein in Gottes Hand", so heißt es immer, wenn Menschen sich im Justizbetrieb ohnmächtig oder hilflos fühlen. Ein wichtiger Mosaikstein bei der Annäherung an die Wahrheit ist für Richterinnen und Richter in Verhandlungen unter anderem auch die Aussage von Polizeibeamten. Egal ob es die Sachbearbeiter sind, die von ihren Ermittlungen berichten, die Streifenbeamten, die von den Ereignissen vor Ort erzählen. Auf ihre Aussagen stützt sich die Justiz. Aber was, wenn die Polizisten lügen?

Seit Beginn des Jahres sitzen in München Polizisten auf der Anklagebank. Ihnen werden diverse Straftaten vorgeworfen, übermäßiger Kokainkonsum, und aktuell auch die Verfolgung unschuldiger Menschen sowie Falschaussagen vor Gericht. Die Staatsanwaltschaft spricht von "einigen wenigen", die dermaßen eklatant aus der Reihe gefallen sind. Aber es ist verstörend, wenn man die Chatnachrichten hört, die so in Polizeikreisen kursieren. Da ist davon die Rede, dass man auf Streife rausfährt, "um Menschen zu zerstören", da macht man sich über Opfer lustig, denen man laut den Nachrichten Gewalt angetan habe, und dass man im Zweifelsfall "eh alles so schreiben kann, dass es passt".

Als Zuhörer auf der Pressebank wird es einem ganz mulmig bei dem Gedanken, dass solche Polizisten durch München streifen. Und man nimmt fast erleichtert zur Kenntnis, dass Beide sagen, sie wollen ihren Dienst bei der Polizei quittieren. Gut, bei einer Verurteilung zu einer Freiheitsstrafe von über einem Jahr, auch auf Bewährung, wären sie ohnehin vom Dienstherrn entlassen worden. Die Polizei, so sagte einmal einer von ihnen, sei auch nur ein Spiegelbild der Gesellschaft. Das heißt, auch dort tummeln sich schwarze Bullen, äh Schafe. Allein deshalb sollten auch Richterinnen und Richter genau hinhören und wachsam bleiben. So wie im aktuellen Fall. Da soll nächste Woche ein Urteil fallen.

