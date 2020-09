Ein Streit in einer Bar in der Herzog-Wilhelm-Straße ist am Samstagmorgen gegen fünf Uhr eskaliert. Offenbar war eine 32-jährige Münchnerin der Bar verwiesen und wegen ihres asiatischen Aussehens beleidigt worden, weshalb sie die Polizei holte. Als die Beamten sie befragten, wollte ein betrunkener 29-jähriger Gast das vertrauliche Gespräch filmen. Weil er dies trotz Aufforderung nicht bleiben ließ und auf die Beamten losging, wurde er zu Boden gebracht und gefesselt. Anschließend aber rastete die 32-Jährige aus und schlug eine Beamtin. Als sie zur Polizeiinspektion gebracht werden sollte, trat sie im Auto nach der Polizistin, wobei sie sich selbst verletzte und ins Krankenhaus gebracht wurde. Ob sie betrunken war, war am Sonntag unklar. Eine Blutprobe von ihr wurde der Rechtsmedizin übermittelt. Zwischenzeitlich versuchten auch andere Personen den Einsatz zu stören, weshalb mehr als zehn Streifen anrückten, um die Situation unter Kontrolle zu bekommen.