24. September 2018, 18:57 Uhr Polizist verletzt Vorsicht, bissiger Gast

Der junge Mann muss wirklich ziemlich aggressiv gewesen sein. Ein 21-Jähriger war am Sonntag gegen 22 Uhr in der Matthias-Pschorr-Straße im südlichen Festbereich mit Ordnern in Streit geraten. Als er dabei auf die Sicherheitsbediensteten losging, riefen diese eine Einsatzgruppe der Wiesnwache zu Hilfe. Die brachten den Mann zwar, wie es im Polizeibericht heißt, "zu Boden", doch bei dieser Aktion biss er einen Polizisten in den Oberschenkel. Der Beamte erlitt dabei eine etwa drei Zentimeter große Bisswunde, die in der Wiesn-Ambulanz versorgt werden musste. Der Polizist ist derzeit nicht dienstfähig. Gegen den Beißer wurde Strafanzeige gestellt, außerdem wurde ein Betretungsverbot für das Oktoberfest beantragt.