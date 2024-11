Von Erich C. Setzwein, Fürstenfeldbruck

Die Schlafzimmertür sperrangelweit geöffnet, die Matratzen aus den Betten gerissen und Stühle umgeworfen. Was ist da passiert, warum war die Polizei noch nicht an diesem eiskalten Tatort? War sie doch – immer wieder und in unterschiedlicher Besetzung. Denn an diesem unwirtlichen Ort mit einem undefinierbaren Geruch zwischen Lost Place und Muckibude will keiner mehr schlafen. Schon gar nicht, seitdem vor zwei Jahren nach einem Schmorbrand in der Elektrik Strom und Heizung abgedreht wurden. Es ist ein verlassener Ort mitten in Fürstenfeldbruck, aber für den normalen Kreisstädter nicht zu betreten. Es ist der „Neubau“ am Kloster Fürstenfeld, ein vor 60 Jahren errichtetes Wohn- und Bürogebäude der Polizei-Hochschule. Und dort üben jetzt Polizeibeamte ihr taktisches Vorgehen.