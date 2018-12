13. Dezember 2018, 18:54 Uhr Polizeikontrolle Konzertbesucher auf Drogen

Bei einem Konzert der Hip-Hop-Band Cypress Hill hat die Polizei am Montag 34 Besucher mit Drogen erwischt und angezeigt. Darunter waren auch eine 54-jährige Frau und ihr 23 Jahre alter Sohn, die insgesamt sieben Joints dabei hatten. Dass bei einem Cypress-Hill-Auftritt gekifft werden könnte, dürfte niemanden überrascht haben; ausschweifender Marihuana-Konsum ist ein Markenzeichen der Band aus Los Angeles. Das Publikum in München wich am Montag allerdings insofern von der Tradition ab, als auch synthetische Drogen und Amphetamine sichergestellt wurden. Vor dem Konzert mit 6000 Besuchern hatten die Beamten die Veranstalter gewarnt. Sollten die Musiker auf der Bühne Drogen konsumieren, werde man einschreiten. Doch während die Musiker um die Rapper B-Real und Sen Dog Verzicht übten, wurden ihre Fans im Saal geschnappt.