In einem Apartmenthaus in der Ludwigsvorstadt hat die Polizei am Wochenende drei Frauen der illegalen Prostitution überführt. Bei der Überprüfung des sechsstöckigen Gebäudes in der Landwehrstraße in der Nacht auf Sonntag seien zudem "weitere leicht bekleidete Frauen festgestellt" worden, die dort in den Gängen herumliefen, heißt es im Polizeibericht vom Dienstag. Bei etwa zwei von drei Apartments hingen demnach auffällige Herzen aus Rattan an den Eingangstüren. Zwar ist auch in Bayern mittlerweile die Ausübung der Prostitution wieder erlaubt, wenn Bordelle entsprechende Hygienekonzepte vorweisen. Allerdings liegt die Landwehrstraße im Sperrbezirk. Das Gebäude ist eigentlich als sogenanntes Boardinghouse angemeldet, in dem tage- oder wochenweise Zimmer vermietet werden. Die Ermittlungen erstreckten sich auch auf weitere Einrichtungen dieser Art im Umfeld des Bahnhofs.