Zum Hauptinhalt springen

WaldtruderingJugendliche greift bei Streit mit Eltern zum Küchenmesser

In Waldtrudering ist es zu einem größeren Polizeieinsatz gekommen (Symbolfoto).
In Waldtrudering ist es zu einem größeren Polizeieinsatz gekommen (Symbolfoto). (Foto: Carsten Rehder/dpa)

Elf Streifen und das Unterstützungskommando rücken an. An Ort und Stelle klärt sich die Lage jedoch schnell.

Ein größerer Polizeieinsatz hat am Sonntagabend in Waldtrudering für Aufsehen gesorgt. Eine Jugendliche war mit ihren Eltern in der gemeinsamen Wohnung in Streit geraten. In dessen Verlauf griff die junge Frau nach einem größeren Küchenmesser. Daraufhin flüchteten die Eltern in den Keller, sperrten sich ein und verständigten von dort aus die Polizei.

Wegen der unklaren Situation rückten insgesamt elf Streifen an, auch das Unterstützungskommando (USK) war im Einsatz. Die Lage klärte sich aber schnell – mithilfe des Vaters begab sich die Frau schließlich in die Hände der Polizei. Eine tatsächliche Bedrohung konnte nicht festgestellt werden, deshalb gab es auch weder Festnahme noch Anzeige. Weil sie aber auffällig wirkte, wurde die Jugendliche in eine psychiatrische Einrichtung gebracht.

© SZ/stha - Rechte am Artikel können Sie hier erwerben.
Zur SZ-Startseite

Verkehr in München
:„Irgendwann verzweifeln Sie – auch am Staat“

Fehlende Investitionen in die Schiene frustrieren die Bürgerinnen und Bürger, warnt MVV-Chef Bernd Rosenbusch. Die Verantwortlichen kritisiert er scharf, verteidigt aber den steigenden Preis beim Deutschlandticket.

SZ PlusInterview von Martin Mühlfenzl

Lesen Sie mehr zum Thema

SZ Stellenmarkt
:Entdecken Sie attraktive Jobs

In anspruchsvollen Berufsfeldern im Stellenmarkt der SZ.

  • Medizin, Gesundheit & Soziales
  • Tech. Entwicklung & Konstruktion
  • Consulting & Beratung
  • Marketing, PR & Werbung
  • Fahrzeugbau & Zulieferer
  • IT/TK Softwareentwicklung
  • Tech. Management & Projektplanung
  • Vertrieb, Verkauf & Handel
  • Forschung & Entwicklung
Jetzt entdecken

Gutscheine:

Zur SZ-Startseite