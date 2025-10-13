Ein größerer Polizeieinsatz hat am Sonntagabend in Waldtrudering für Aufsehen gesorgt. Eine Jugendliche war mit ihren Eltern in der gemeinsamen Wohnung in Streit geraten. In dessen Verlauf griff die junge Frau nach einem größeren Küchenmesser. Daraufhin flüchteten die Eltern in den Keller, sperrten sich ein und verständigten von dort aus die Polizei.

Wegen der unklaren Situation rückten insgesamt elf Streifen an, auch das Unterstützungskommando (USK) war im Einsatz. Die Lage klärte sich aber schnell – mithilfe des Vaters begab sich die Frau schließlich in die Hände der Polizei. Eine tatsächliche Bedrohung konnte nicht festgestellt werden, deshalb gab es auch weder Festnahme noch Anzeige. Weil sie aber auffällig wirkte, wurde die Jugendliche in eine psychiatrische Einrichtung gebracht.