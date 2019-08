19. August 2019, 18:42 Uhr Polizeieinsatz Verfolgungsjagd, Drogen und Haftbefehle

Nach einer spektakulären Verfolgungsjagd hat die Polizei am Freitag einen gesuchten Straftäter festgenommen. Gegen 3 Uhr in der Nacht war einer zivilen Streife ein Motorradfahrer aufgefallen, der mit mehr als 90 km/h auf der Landshuter Allee Richtung Norden raste. Als die Beamten an der Kreuzung zur Triebstraße versuchten, ihn zu stoppen, fuhr er über die rote Ampel und versuchte zu fliehen. Dabei fuhr er bis zu 170 km/h, überholte links und rechts und missachtete rote Ampeln. Als er auf der Dachauer Straße in eine gesperrte Baustelle fuhr, konnte er die Verfolger abschütteln. Obwohl das Nummernschild mit schwarzem Klebeband gefälscht war, konnte der Halter der Ducati ermittelt werden. Wenige Zeit später stand die Polizei bei ihm vor der Tür. In der Wohnung trafen sie nicht nur den 31-jährigen Halter der Maschine an, sondern auch einen ebenfalls 31 Jahre alten Bekannten, der Motorradkleidung trug. Es stellte sich heraus, dass er mit mehreren Haftbefehlen gesucht wird. In der Wohnung wurden zudem "erhebliche Mengen" Kokain, Marihuana und Crystal gefunden, teilte die Polizei am Montag mit. Das Motorrad fanden die Polizisten auf einem Grünstreifen unter Zweigen versteckt.