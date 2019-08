Ein Streit um den ordnungsgemäßen Parkplatz für einen Fiat ist am Dienstagabend in Bogenhausen zu einem Handgemenge ausgeufert, bei dem einer der Beteiligten seinen Kontrahenten antisemitisch beleidigte. Der 28-Jährige war mit seinem Auto in der Cosimastraße über den Gehweg gefahren und hatte es schließlich dort abgestellt. Als ein 54-jähriger Anwohner ihn darauf ansprach, gerieten die beiden in Streit. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, kam dabei zur Sprache, dass der 54-Jährige jüdischen Glaubens ist, woraufhin der 28-Jährige antisemitische Sprüche machte. Schließlich kam noch der 60 Jahre alte Hausmeister des Anwesens hinzu, der auch nicht damit einverstanden war, dass das Auto auf dem Gehweg parkte. Es kam zu einer Rangelei, der 28-Jährige wollte wegfahren, seine Kontrahenten griffen ihm ins Lenkrad, es gab Schläge und Tritte. Die Polizei hat schließlich alle wegen Körperverletzung angezeigt - und den 28-Jährigen zusätzlich wegen Volksverhetzung. Der Staatsschutz ermittelt.