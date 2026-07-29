Nach einer „verdächtigen Wahrnehmung“ ist in München am frühen Mittwochabend die Monacensia in der Bogenhauser Maria-Theresia-Straße von einem größeren Polizeiaufgebot durchsucht worden. Laut Mitteilung der Polizei hatten Mitarbeiter und Besucher eine Person gesehen, „die vom ganzen Erscheinungsbild nicht in das Umfeld passte“, woraufhin der Alarm ausgelöst wurde.

20 Personen wurden aus dem Haus gebracht, das Gebäude wurde von einem Sprengstoffhund und Beamten der Einsatzhundertschaft abgesucht, jedoch ohne dass etwas gefunden wurde. Die umliegenden Straßen waren in dieser Zeit gesperrt. Nach gut einer Stunde wurde der Einsatz beendet.

Die Monacensia ist gehört zur Stadtbibliothek. Sie beinhaltet wissenschaftliche Sammlungen zur Geschichte, Literatur und Kultur Münchens, außerdem das Café Lev.