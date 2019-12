Wegen eines Mannes, der im Basar-Zelt auf dem Winter-Tollwood mit einer vermeintlichen Schusswaffe herumfuchtelte, ist die Polizei am Samstagabend mit einem Großaufgebot auf der Theresienwiese angerückt. Ein Festivalbesucher hatte gegen 18.15 Uhr den Notruf 110 gewählt und berichtet, ein Mann habe eine Pistole in der Hand und halte sich diese zeitweise an den eigenen Kopf. Daraufhin schickte die Polizei acht Streifen zum Einsatzort. Zivile Einsatzkräfte entdeckten den Verdächtigen in dem von vielen Besuchern frequentierten größten Tollwood-Zelt. Sie überwältigten und entwaffneten den 47 Jahre alten Münchner, der laut Polizei eine "täuschend echt aussehende Spielzeugpistole" dabei hatte. Er wurde wegen eines Verstoßes gegen das Waffengesetz angezeigt. Da der 47-Jährige auf die Beamten psychisch auffällig wirkte, wurde er zur weiteren Behandlung in ein psychiatrisches Krankenhaus eingewiesen.