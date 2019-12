Am Morgen des zweiten Weihnachtsfeiertages lieferten sich etwa 40 Jugendliche auf dem Stachus vor McDonald's eine Massenschlägerei. Als die Streifen dort kurz nach 6 Uhr eintrafen, forderten sie gleich Verstärkung an. Insgesamt waren laut Polizei etwa 70 Beamte im Einsatz. Die meisten Jugendlichen flüchteten sofort; sechs Männer im Alter zwischen 19 und 22 Jahren wurden festgenommen. Drei von ihnen waren stark verletzt. Ein 22-Jähriger aus dem Münchner Umland habe beim Einsatz massiven Widerstand geleistet, so die Polizei. Er verletzte einen Beamten am Knie. Den Grund für den Streit soll das Kommissariat für Jugendgewalt klären.