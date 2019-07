9. Juli 2019, 18:47 Uhr Polizeieinsatz Der Lebensretter am Telefon

Von Martin Bernstein

Johannes Kuhn, 37, hat am frühen Sonntagmorgen einem kleinen Mädchen das Leben gerettet. Es ist 3.30 Uhr, als das Telefon des Polizeihauptmeisters klingelt. Einer von Hunderten Notrufen dieser Nacht. Kuhn hat seit acht Stunden Dienst in der Einsatzzentrale der Münchner Polizei, zusammen mit sieben oder acht Kollegen. Ein verzweifelter Vater ist in der Leitung. Seine dreijährige Tochter habe die ganze Nacht sehr unruhig geschlafen - jetzt atme das Kind nicht mehr, habe schon blaue Lippen. Jede Sekunde zählt nun.

Wie alle Polizisten, die in der Einsatzzentrale Dienst tun, ist Kuhn für solche Fälle geschult, hat auch an Puppen geübt. Außerdem gibt es eine von der Feuerwehr München-Land erarbeitete Anleitung auf dem Computer. Kuhn braucht sie nicht. Während ein Kollege Notarzt und Rettungsdienst alarmiert, sagt Kuhn den verzweifelten Eltern, was sie tun sollen: Atemspende, vorsichtige Druckmassage, um den zarten Körper nicht zu verletzen.

Nervosität dürfe man nicht spüren lassen, sagt Kuhn, die übertrage sich sonst auf die Eltern. Gut eine Minute kämpfen Vater und Mutter um das Leben ihrer Tochter, Kuhn ist die ganze Zeit am Telefon bei ihnen. Dann hört der Polizist erlösende Geräusche und Laute. Das Kind ist wieder da. "Da fällt einem ein Stein vom Herzen", sagt der 37-Jährige am Dienstag, spürbar bewegt. Kuhn bleibt am Telefon, bis Notarzt und Rettungsdienst eintreffen. Das Mädchen wird ins Krankenhaus gebracht. Am Montag erfährt die Polizei: Der Dreijährigen geht es gut.