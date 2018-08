22. August 2018, 18:53 Uhr Polizeieinsatz Betrunkener schießt um sich

Weil ein Mann am Mittwoch um 1.30 Uhr früh im Bereich der Dachauer Straße nahe der Tramhaltestelle Sandstraße mit einer Waffe wild in der Gegend herumballerte, rief ein Passant die Polizei. Die rückte in die Maxvorstadt aus und fand dort einen 44-jährigen Münchner, der sich auf sein Fahrrad stützte. In einer Gesäßtasche führte der Mann tatsächlich eine Pistole und noch etliche Schuss Munition mit sich. Dabei handelte es sich allerdings um eine Schreckschusswaffe, die sichergestellt wurde, ebenso wie das Fahrrad. Denn ein erster Alkoholtest hatte bei dem Pistolero einen Wert von etwa drei Promille ergeben. Der Mann wurde zuerst auf die Dienststelle gebracht, dann durfte er nach Hause, allerdings zu Fuß.