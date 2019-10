Der Münchner ging in seinem Computerspiel - vermutlich war es "Borderlands" - buchstäblich auf. So sehr, dass der 25-Jährige zweimal mit Maske und Axt am Vormittag durch die Stadt spazierte: am Freitag vorm Arbeitsamt, am Montag in einer U-Bahn der Linie 4. Die martialische Kluft mit der weiß-gelben Maske machte vielen Menschen Angst. Sie riefen die Polizei, die den "Cosplay"-Spieler am Arabellapark zur Rede stellte. Die Beamten nahmen dem Mann das Spielzeug weg, auch wenn sich die vermeintliche Axt als Schaumstoffattrappe erwies. Schon am Freitag in der Kapuzinerstraße hatte es deswegen einen Großeinsatz der Polizei gegeben.