Weil die Münchner Silvester offenbar kaum erwarten können, ist die Polizei allein am Samstag 48 Mal ausgerückt. Bürger hatten die 110 gewählt und sich über die Knallerei beschwert. Seit Samstag dürfen Feuerwerksartikel verkauft werden. In den meisten Fällen hatten sich die Zündler schon aus dem Staub gemacht, als die Streifen eintrafen. In Ramersdorf trafen die Beamten jedoch einen 43-Jährigen an, der Böller in den Garten seiner Nachbarin geworfen hatte. Sie stellten in seiner Wohnung noch mehr Pyrotechnik sicher und zeigten den Mann wegen einer Ordnungswidrigkeit nach dem Sprengstoffgesetz an.