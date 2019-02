15. Februar 2019, 16:26 Uhr Mutmaßlicher Brandanschlag Polizeibus in Zamdorf angezündet

Auf das Fahrzeug wurde vermutlich ein Brandanschlag verübt - kurz vor der Münchner Sicherheitskonferenz. Die Polizei sucht Zeugen.

Wenige Stunden vor Beginn der 55. Münchner Sicherheitskonferenz ist auf ein im Stadtteil Zamdorf abgestelltes Polizeifahrzeug vermutlich ein Brandanschlag verübt worden. In der Nacht zum Freitag sahen gegen zwei Uhr Beamte aus Rheinland-Pfalz, die zum Schutz der Konferenz nach München abkommandiert sind, dass ihr in der Lüderitzstraße geparkter Kleinbus in Flammen stand. Sie alarmierten die Feuerwehr und griffen selbst zum Handfeuerlöscher.

Den Schaden beziffert die Polizei auf rund 70 000 Euro. Erste Ermittlungen deuten auf Brandstiftung hin. Auch der Staatsschutz ist eingeschaltet. Offenbar werden Linksradikale hinter dem Anschlag vermutet. Gesucht werden jetzt Zeugen (Telefon 089/2910-0). Das Polizeifahrzeug war im Bereich Lüderitzstraße, Ina-Seidel-Bogen, Eggenfeldener Straße abgestellt gewesen.