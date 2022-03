Ein 86-jähriger Autofahrer hat am Freitagnachmittag einen schweren Verkehrsunfall verursacht. Während der Mann bei der Kollision schwer verletzt wurde, kam sein dreijähriger Enkel, der auf dem Beifahrersitz saß, mit leichten Blessuren davon.

Gegen 16.30 Uhr war der 86-jährige Münchner mit seinem Sportwagen stadtauswärts auf der Oberföhringer Straße unterwegs. Vor ihm fuhr eine 78-jährige Frau aus dem Landkreis München. Als der Mann den vorausfahrenden Wagen überholen wollte, touchierte er mit seinem Wagen das Fahrzeugheck der Frau. Die Folge: Er kam nach links von der Fahrbahn ab und prallte dort gegen einen Laternenpfahl. Durch den Zusammenprall erlitt der 86-Jährige mehrere Knochenbrüche - an den Rippen, am rechten Bein und am rechten Arm - und musste zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden. Der dreijährige Enkel kam in Begleitung seiner Mutter, die inzwischen zum Unfallort gerufen worden war, zur ambulanten Behandlung in eine Klinik.

Die 78-Jährige blieb unverletzt. Der Sportwagen erlitt einen Totalschaden, der Lichtmast wurde ebenfalls schwer beschädigt und muss ausgewechselt werden. Den Gesamtschaden schätzt die Polizei auf mehrere zehntausend Euro. Während der Unfallaufnahme musste die Oberföhringer Straße für rund eineinhalb Stunden teilweise komplett gesperrt werden.