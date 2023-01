Ein 55-jähriger Mann hat am Donnerstag seiner gleichaltrigen Lebensgefährtin angedroht, sie zu erschießen. Die Polizei konnte den Mann festnehmen.

Gegen 20 Uhr wählte die Frau den Notruf und gab an, dass sie bedroht werde und sich in der gemeinsamen Wohnung in Laim Waffen befinden. Die Beamten rückten mit mehreren Streifen an und trafen die Frau außerhalb der Wohnung an. Der Einsatzort an der Agnes-Bernauer-Straße wurde abgesperrt, wodurch es teilweise zu Verkehrsbehinderungen kam. Als sich der 55-Jährige telefonisch bei seiner Freundin meldete, konnte ihn die Polizei überreden, die Wohnung zu verlassen. Gegen 22.15 Uhr stellte sich der Mann. Er war stark betrunken, ein Alkoholtest ergab einen Wert von zwei Promille.

Die Beamten fanden in der Wohnung eine Pistole, die der Mann legal besaß, aber auch verbotene Waffen, darunter Messer, eine Schlagwaffe und einen Schlagring. Der 55-Jährige wurde wegen der verbotenen Gegenstände und der Bedrohung angezeigt. Die Münchner Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.