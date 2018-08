28. August 2018, 18:52 Uhr Polizeibericht Falscher Handwerker betrügt Rentnerin

Erneut ist eine Seniorin Opfer eines falschen Handwerkers geworden. Nach Angaben der Polizei kam die 82-Jährige am Montag gegen 17 Uhr vom Einkaufen nach Hause in ihr Anwesen in Sendling. An der Briefkastenanlage sei sie auf einen unbekannten Mann getroffen, der ihr mitteilte, er müsse, da sie am letzten Freitag nicht daheim gewesen sei, nun das Warmwasser in ihrer Wohnung überprüfen. Die Rentnerin nahm den Mann daraufhin mit in ihre Wohnung, wie die Polizei mitteilt. In der Küche forderte sie der Mann auf, das Wasser laufen zu lassen und ihm Werkzeug zu bringen. Die Dame kam den Anforderungen des falschen Handwerkers nach, verließ dazu jedoch nicht die Küche.

Danach verlangte er, dass die Seniorin den Küchenunterschrank ausräumen solle, damit er an die Wasseranschlüsse kommen würde. Auch das erledigte die Münchnerin. Wenig später forderte er von der 82-Jährigen 120 Euro für die Arbeiten. Die Seniorin nahm dazu 50 Euro aus ihrer Geldbörse und holte darüber hinaus aus einer Geldkassette in einem anderen Zimmer weitere 70 Euro. Dabei verfolgte der Unbekannten die Frau ständig. Diese ließ aber zu keiner Zeit zu, dass der Täter etwas entwenden konnte. Die Rentnerin übergab ihm die 120 Euro, der Mann verließ die Wohnung. Die Polizei sucht nun nach einem zirka 45 Jahre alten Mann, etwa 1,65 Meter groß und mit kurzen schwarzen Haaren. Er sprach mit osteuropäischem Akzent und trug zur Tatzeit graue Jeans und ein grau-grünes T-Shirt. Zeugen sollen sich beim Kommissariat 65 im Polizeipräsidium München unter Telefon 089/2910-0 melden.