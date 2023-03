Von Joachim Mölter

Nach 18 Monaten sind in dieser Woche zwei Entwicklungshilfe-Projekte unter Federführung der bayerischen Polizei im Nahen Osten zu Ende gegangen: Dabei sollten die Sicherheitskräfte in Jordanien für die Bekämpfung von Radikalisierung und Extremismus ertüchtigt werden. Was über die Laufzeit dieser Fortbildung hinaus fortgesetzt wird, ist ein Ermittlungsverfahren der europäischen Staatsanwaltschaft EPPO (European Public Prosecutor's Office), das sich unter anderem gegen die leitenden Polizeibeamten der Projekte richtet: Markus S. und Jürgen F. (beide Namen geändert), der eine für gewöhnlich beim Bayerischen Landeskriminalamt (BLKA) tätig, der andere im Polizeipräsidium München.