Bei der Aufklärung einer Bluttat im Münchner Statteil Allach in der Nacht zum Samstag ist die Mordkommission jetzt ein gutes Stück voran gekommen. Am Donnerstagvormittag wurde der zweite mutmaßliche Täter, ein 22-Jähriger, von Zielfahndern und Spezialeinsatzkräften in München festgenommen. Ein 20-Jähriger war im Paul-Ehrlich-Weg von zwei Angreifern schwer verletzt worden und hatte selbst noch den Polizeinotruf 110 wählen können. Das Opfer hatte mehrere Stichverletzungen im Oberkörper erlitten. Außerdem wurden bei der Auseinandersetzungen Schüsse aus einer Schreckschusswaffe abgegeben. Das Opfer befindet sich inzwischen außer Lebensgefahr. Noch am Samstagmorgen wurde ein 20-jähriger Münchner als einer der Tatverdächtigen festgenommen. Er sitzt wegen versuchten Totschlags in Haft, ebenso wie seit Donnerstag sein mutmaßlicher Mittäter. Das Tatmotiv sehen die Ermittler in einer "persönlichen Beziehung der Tatbeteiligten".