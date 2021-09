Erneut haben Roller-Räuber zugeschlagen und am helllichten Tag einem Mann eine Armbanduhr vom Handgelenk gerissen. Sie trugen Motorradhelme und türmten in Richtung Promenadeplatz. Der Vorfall ereignete sich am Donnerstag gegen 17.50 Uhr in der Pacellistraße. Opfer des Überfalls war ein 71-jähriger Spaziergänger. Der Wert der erbeuteten Uhr liegt nach Polizeiangaben im fünfstelligen Bereich. Es ist bereits der fünfte derartige Raubüberfall in München seit Juli. Ob es sich immer um dieselben Täter handelt, ist derzeit noch offen.