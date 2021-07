Von Joachim Mölter

Die Polizei hat am Mittwochabend einen 23 Jahre alten Mann festgenommen, der des versuchten Mordes beschuldigt wird. Der Verdächtige hatte am frühen Morgen des 20. Juni auf der Reichenbachbrücke bei einem Streit zunächst einen 37-Jährigen im Gesicht verletzt und anschließend einen 28-Jährigen attackiert, der den Notruf verständigen wollte. Diesen Helfer verletzte der Verdächtige lebensgefährlich am Hals, vermutlich mit einer abgebrochenen Flasche.

Der 23-Jährige flüchtete, wurde aber schnell identifiziert. Eine Ermittlungsrichterin erließ bereits am 25. Juni einen Haftbefehl gegen den wohnsitzlosen Mann. Zielfahnder der Polizei lokalisierten ihn schließlich in einer Wohnung in Neuaubing, wo ihn Spezialeinsatzkräfte am Mittwoch gegen 21.30 Uhr verhafteten. Der Beschuldigte wurde der Richterin vorgeführt und in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.