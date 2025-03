Ein 18-Jähriger hat sich eine Verfolgungsfahrt mit der Polizei geliefert und dabei einen Streifenwagen schwer beschädigt. Laut Polizeiangaben entzog sich der Fahrer am Freitagabend einer Kontrolle und flüchtete mit 180 km/h durch Fürstenfeldbruck.Mit etwa 200 km/h sei er dann den Beamten auf einer Bundesstraße davongefahren – inklusive „mehreren waghalsigen Überholmanövern“, wie es hieß. An der Anschlussstelle Emmering sei der Heranwachsende schließlich abgefahren und habe versucht, die Beamten in den Wohngebieten abzuhängen.