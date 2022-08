Ein 14-Jähriger ist am Samstagabend gegen 23 Uhr mit dem Auto seines Vaters durch Unterhaching und München gerast. Laut Polizei wollte er vor einer Verkehrskontrolle im Bereich der Ottobrunner Straße flüchten. In einem VW Lupo fuhr er daraufhin teilweise 120 Kilometer pro Stunde und überquerte dabei sogar einen geschlossenen Bahnübergang. Fünf Streifen verfolgten ihn, bis er schließlich in der Charles-de-Gaulle-Straße in Neuperlach zum Stillstand gebracht wurde. Dabei kollidierte er mit einem Randstein, woraufhin die Achse des Autos brach. Im Auto saßen zudem ein 18-Jähriger und ein 20-Jähriger. Im Anschluss wurden die Eltern des Teenagers benachrichtigt, der Vater musste das Auto zudem abschleppen. Gegen den 14-Jährigen laufen nun mehrere Anzeigen.