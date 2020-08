Die Polizei hat ein Problem

Manchmal sind es die kleinen Meldungen, die zutiefst verunsichern. Da tritt ein Polizeibeamter, Dienstgruppenleiter aus Mittelfranken, in Augsburg auf der "Demo" auf, eröffnet mit dem Ruf "Achtung, Achtung, hier spricht die Polizei" seine Hetzrede über den "Denunziantenstaat Deutschland" und fordert seine Kollegen auf, sich dem Protest anzuschließen ("AfD verteidigt versetzten Polizisten", 12. August). Obwohl doch ganz offensichtlich, werde derzeit geprüft, ob ein Dienstvergehen vorliege. Und dann verteidigt ausgerechnet der AfD-Fraktionsvize im bayerischen Landtag, Richard Graupner, selbst Polizist, seinen Kollegen und gibt seiner Entrüstung Ausdruck, dass der Kollege bereits von seinen bisherigen Aufgaben entbunden wurde, ohne dass ihm bislang ein Fehlverhalten nachgewiesen worden sei. Dies sei, so Graupner, ein "Skandal".

Was lernen diese Polizisten eigentlich auf der Polizeischule? Demokratie und Rechtsstaatlichkeit kann es ja wohl nicht sein! Und die Gewerkschaft der Polizei (GdP) nennt den Auftritt des Polizisten in Augsburg "unglücklich". So, jetzt sind alle Hochjubler unseres Polizeistaates aufgerufen, zu den Stiften und Tastaturen zu greifen und die 34. Strophe des Loblieds auf unsere "Ordnungshüter" zu singen!

Das Ganze wird dann nur noch durch die schrägen Auftritte von Stefan Löw, Landtagsabgeordneter der AfD, getoppt, einem ehemaligen Bundespolizisten, der sich in den Ruhestand versetzen ließ, weil er nicht mehr mit Flüchtlingen und Asylbewerbern und deren vielen Krankheiten konfrontiert sein wollte.

Und auf solche Polizisten soll man stolz sein? Da kann man den "Guten" unter den Polizeibeamten nur dringend raten, sich von solchen "Kollegen" gründlich zu distanzieren. Verteidigen braucht man solche Feinde unseres demokratischen Staates wirklich nicht! Dieter Klug, Wolfratshausen

Digitale Lachnummer

Unter der Überschrift "Den meisten Schulen fehlt schnelles Internet" (11. August) war zu lesen: "Der Freistaat will nun aufrüsten. Im Juli hatten Ministerpräsident Markus Söder (CSU) und Kultusminister Michael Piazolo (FW) angekündigt, bis 2024 weitere 450 000 Euro zu investieren, um die Digitalisierung an Schulen zu fördern. Geplant ist etwa, mehr Geräte für Schüler und Lehrer bereitzustellen und den Zugang zu schnellem Internet auszubauen."

Dazu möchte ich sagen, dass diese Summe von 450 000 Euro in vier Jahren (2021, 2022, 2023, 2024) - also jährlich etwa 110 000 Euro - in Anbetracht dieses Zieles, wie es hier genannt wird, geradezu lächerlich ist. Das ist doch nur ein Tropfen auf einen heißen Stein und kann wahrlich keine Lösung sein. József Bogár, Würzburg

Straubinger Fischrettung

Aus langjähriger leidvoller Erfahrung als Vorsitzender der Zwangsfischereigenossenschaft der niederbayerischen Donau kann ich den Bericht "Die Misere der Flüsse" (8. August) nur ganz und gar bestätigen. Nicht nur, dass 90 Prozent der heimischen Fischfauna bedroht sind. Es hat sich auch das Fischartenspektrum durch Anstau- und Verbaumaßnahmen wesentlich geändert. Anstelle der ursprünglich massenhaft vorkommenden Fischarten wie Nasen, Aitel etcetera sind es nun Neozoen wie verschiedene Grundelarten, die aus dem Schwarzmeerraum eingewandert sind und die vor allem als Laichräuber auftreten. Hinzu kommt, dass die Undurchlässigkeit der Stauwehre der Kraftwerke eine notwendige Fischmigration flussauf- und -abwärts verhindert. So siedeln sich vermehrt nicht erwünschte Fischarten wie Waller an, die einen erhöhten Fraßdruck auf die anderen Fischarten ausüben, wodurch ein Teufelskreis eintritt.

Dabei gäbe es probate Möglichkeiten, die naturnahe Durchgängigkeit der Flüsse rasch und wirkungsvoll wiederherzustellen, wie der Einbau einer Druckkammer-Schleuse im Kraftwerk Höllenstein der Straubinger Firma Höllag am Schwarzen Regen deutlich zeigt. Für dieses System hat die Gesellschaft ein Europäisches Patent erworben. Damit kann nahezu jede Talsperre und jedes Flusskraftwerk auch nachträglich kostengünstig für Fischauf- und Fischabstieg aufgerüstet werden. Es wäre für die Fischerei wünschenswert, wenn bei Umsetzung der Wasserrahmenrichtlinie von dem System der Druckkammer-Schleuse Gebrauch gemacht würde. Dr. Ludwig Burger, Straubing