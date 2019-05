8. Mai 2019, 18:57 Uhr Polizei Übung für das Unheil

Heute morgen (8. Mai) wurde die gemeinsame Übung von Bundes- und Landespolizei im Hauptbahnhof München gegen 03:30 Uhr beendet. Die Polizeien überprüften dabei ihre Einsatzkonzepte sowie Erfahrungen der letztjährigen Großübung "LELEX" (18. April 2018) und unterzogen sie einem erneuten Praxis- und Stresstest. Im Fokus der Übung stand der Einsatz von Interventionskräften vor Ort. Diese sind in den ersten 15-20 Minuten nach Eintritt eines unvorhersehbaren Schadenfalles in besonderer Weise gefordert. Im Hauptbahnhof wurde ein Angriff von drei bewaffneten Tätern, die auf Reisende und hinzukommende Polizeibeamte schossen, simuliert. Dieses Szenario konnte ohne größeren Aufwand in der Schalterhalle des Hauptbahnhofes umgesetzt werden Foto: Polizei

Schreckenszenario im Münchner Hauptbahnhof: Drei bewaffnete Täter schießen auf Reisende und Polizisten. Den Einsatzkräften gelingt es, die Angreifer auszuschalten. Doch die Attacke wiederholt sich, wieder und wieder. In insgesamt vier Durchgängen haben Bundes- und Landespolizisten in der Nacht zum Mittwoch den Ernstfall geprobt. Die "komplexe lebensbedrohliche Einsatzlage" wurde in der zum Abbruch vorgesehenen und deshalb bereits hermetisch abgeriegelten ehemaligen Schalterhalle trainiert. Polizeidirektor Jürgen Vanselow, Leiter der Münchner Bundespolizei, sagte in seinem Fazit: "Insbesondere im Bereich der Kommunikation und des taktischen Vorgehens haben wir wertvolle Erkenntnisse gesammelt, die im Ernstfall ein gemeinsam abgestimmtes und zielgerichtetes Handeln fördern." Beteiligt waren rund 280 Beamte, rund 100 von ihnen als Darsteller.