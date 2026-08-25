Die Polizei hat zwei Männer festgenommen, die verdächtigt werden, Raubüberfälle im Juni in Wolfratshausen und im Mai in Murnau verübt zu haben. In beiden Fällen hatten die Täter zunächst unerkannt flüchten können, befinden sich nun aber in Untersuchungshaft.

Am 20. Mai hatte ein Unbekannter einen Mann in dessen Wohnhaus in Murnau mit vorgehaltener Schusswaffe bedroht und durch Schläge verletzt. Im Anschluss war er mit hochwertigen Uhren zu Fuß geflüchtet. Am 12. Juni betraten dann zwei Männer vormittags ein Juweliergeschäft in Wolfratshausen. Einer bedrohte mit einer Schusswaffe einen Angestellten und forderte ihn zur Herausgabe von Wertgegenständen auf. Die Täter flüchteten letztlich ohne Beute.

Fünf Tage später wurde ein Juwelier in der Münchener Goethestraße überfallen. Einsatzkräfte des Polizeipräsidiums München gelang es im Zuge der sofort eingeleiteten Fahndung, zwei Tatverdächtige, 19 und 21 Jahre alt, festzunehmen.

Im Verlauf der weiteren Ermittlungen durch die Kriminalpolizei Weilheim und Garmisch-Partenkirchen erhärtete sich der Verdacht, dass der 21-Jährige auch an den Straftaten in Murnau und Wolfratshausen beteiligt war. Zudem wird geprüft, ob er weitere Straftaten im Bundesgebiet verübt hat. Der ebenfalls in München festgenommene 19-Jährige steht im Verdacht, Mittäter beim Überfall auf den Juwelier in Wolfratshausen gewesen zu sein.