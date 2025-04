In einer therapeutischen Wohneinrichtung für Jugendliche in Thalkirchen ist in der Nacht auf Freitag ein Betreuer überfallen, verletzt und beraubt worden. Laut Polizei wurde der 44-jährige Sozialpädagoge gegen 1.30 Uhr in seinem Büro von zwei vermummten Männern überfallen. Sie bedrohten ihn mit einer Schusswaffe und forderten ihn auf, einen Tresor in dem Büro zu öffnen.