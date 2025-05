Nach dem nächtlichen Überfall auf eine therapeutische Wohneinrichtung für Jugendliche in Thalkirchen in der Nacht auf Freitag, 25. April, hat die Polizei jetzt einen Ermittlungserfolg gemeldet: Sie konnte einen 20-Jährigen mit Wohnsitz in München sowie einen 18-Jährigen mit deutscher und kenianischer Staatsbürgerschaft ohne festen Wohnsitz in Deutschland als Tatverdächtige festnehmen. Der 18-Jährige sitzt nun in Untersuchungshaft, der 20-Jährige wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen.