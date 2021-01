Dutzende Anwohner in Neuperlach mussten die Silvesternacht nicht nur allein zu Hause verbringen, sondern auch ohne Internet und Festnetz-Telefon. Die Polizei sucht nach Zeugen, die beobachtet haben könnten, wer sich am 31. Dezember in der Zeit zwischen 19.15 Uhr und 19.30 Uhr an einem Verteilerkasten in der Umgebung der Charles-de-Gaulle-Straße, der Jakob-Kaiser-Straße und der Ollenhauerstraße zu schaffen gemacht hat. Dort wurden Kabel durchtrennt, was zu Ausfällen von Internet und Telefon in den benachbarten Haushalten führte. Wie die Polizei am Montag mitteilte, entstand ein Sachschaden von mehreren Tausend Euro. Außerdem hätten sich Passanten oder Kinder an den durchtrennten Kabeln verletzen können - einige führten Starkstrom.