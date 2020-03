Unbekannte beschädigen Denkmal am OEZ

Die Polizei sucht Zeugen, die gesehen haben, wer Ende vergangener Woche das Denkmal für die Opfer des OEZ-Anschlags in Moosach beschädigt hat. Der mannshohe Ring mit den Porträts der Getöteten steht gegenüber dem Olympiaeinkaufszentrum. In der Zeit zwischen Freitagfrüh und Samstagfrüh wurden dort Bilderrahmen, Kerzen und Blumen zerstört, teilte die Polizei mit. Außerdem wurde ein Fahrrad in den Abgang zur U-Bahn geworfen. Im Juli 2016 hatte dort ein 18-Jähriger aus Hass auf Migranten neun Personen und sich selbst erschossen.

Drei Jahre später nahm das bayerische Innenministerium eine Neubewertung der Ereignisse vor uns stufte sie als rechtsextremistisch motivierte Tat ein.