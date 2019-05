8. Mai 2019, 18:57 Uhr Polizei sucht Zeugen Sexualstraftäter attackiert Frau

Ein Sexualstraftäter hat am Freitagmorgen am Hasenbergl eine Frau angegriffen. Die 40-Jährige war gegen vier Uhr unterwegs zum U-Bahnhof Dülferstraße, um von dort aus zur Arbeit zu fahren. In der Schleißheimer Straße auf Höhe der Hausnummer 517 bemerkte sie, dass sich ihr ein etwa 45 Jahre alter, zirka 1,90 Meter großer und kräftiger Mann mit schwarzer Mütze und kurzer schwarzer Daunenjacke von hinten näherte. Sie drehte sich zu ihm um. Plötzlich griff der Unbekannte ihr mit Gewalt an den Oberkörper, in den Schritt und an den Hosenbund und hielt sie fest. Die Münchnerin konnte sich losreißen und flüchtete in die U-Bahn. Anschließend fuhr sie in die Arbeit und erstattete danach eine Anzeige. Hinweise auf den Täter erhofft sich das Kommissariat 15 im Polizeipräsidium München, Telefon 089/ 2 91 00.