Die Polizei fahndet nach einem Mann, der nun bereits zum zweiten Mal Kinder beim Spielen in einer Wohnanlage in der Welfenstraße in der Au mit einem Glas beworfen haben soll. Am frühen Sonntagabend hatte ein noch unbekannter Täter einen Sechs- und einen Siebenjährigen beim Spielen im Hof mit einem Gurkenglas attackiert und die beiden Kinder damit nur knapp verfehlt. Nach Befragungen durch die Polizei hatten Anwohner angegeben, dass es bereits am vorangegangenen Dienstag zu einem ähnlichen Vorfall in derselben Wohnanlage gekommen war. Die Polizei untersucht nun, welchen Zusammenhang es zwischen den beiden Taten gibt. Zeugen können sich bei der Polizei melden unter 089/ 2 91 00.