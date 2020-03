Die Polizei sucht nach Zeugen, die beobachtet haben, wie eine Gruppe junger Männer in Untermenzing zwei Schülerinnen bedrängt und belästigt hat. Der Vorfall soll sich den Aussagen der beiden 14 und 15 Jahre alten Münchnerinnen zufolge am Montag den 24. Februar gegen 20 Uhr in der Pfarrer-Grimm-Straße ereignet haben. Demnach hätten einige Dutzend männliche Personen die Mädchen beleidigt, ihnen an den Hintern gefasst und sie am Weitergehen gehindert. Ein Unbekannter soll versucht haben, der 14-Jährigen die Handtasche zu entreißen, sie wehrte sich aber erfolgreich. Schließlich gelang es den beiden, über eine stark befahrene Straße zu entkommen. Die Polizei ermittelt wegen Beleidigung, sexueller Belästigung, versuchtem Raub und Nötigung.