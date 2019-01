14. Januar 2019, 18:43 Uhr Polizei sucht Zeugen Einbrecher klauen Zigaretten für 3500 Euro

Bei einem Einbruch in ein Lottogeschäft in Schwabing haben unbekannte Diebe Zigaretten im Wert von 3500 Euro sowie etwa 2000 Euro in bar erbeutet. Wie die Polizei am Montag mitteilte, müssen die Täter in der Zeit zwischen Samstagnachmittag und Sonntagfrüh die Tür des Geschäfts an der Elisabethstraße aufgehebelt haben. Anschließend räumten sie das Wechselgeld aus der Kasse. Die Polizei sucht nun nach Zeugen, denen in der fraglichen Zeit im Bereich der Elisabethstraße, Agnesstraße und Bauerstraße etwas Ungewöhnliches aufgefallen ist. Außerdem werden Zeugen gesucht, die beobachtet haben, wie am Wochenende Einbrecher über einen überdachten Fahrradstellplatz auf den Balkon einer Hochparterrewohnung an der Georgenstraße kletterten. Aus der Wohnung wurden zwei Uhren und eine Sonnenbrille im Wert von insgesamt 10 000 Euro gestohlen.