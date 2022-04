Nach einer Messerstecherei auf der Münchner Sonnenstraße und wochenlanger Fahndung ist ein 20 Jahre alter Tatverdächtiger am Samstag in Zürich festgenommen worden; er soll nach Deutschland ausgeliefert werden. Bei der Auseinandersetzung am Nachmittag des 17. März hatte ein 23 Jahre alter Mann eine Stichverletzung erlitten, der 20-Jährige war danach mit dem E-Scooter geflohen.

Was den Streit der beiden Männer, die sich laut Polizei davor nicht kannten, auslöste und was dann genau passierte, wird derzeit von der Mordkommission ermittelt. Der 23-Jährige, der mit Stichverletzungen von Polizisten nahe dem Tatort aufgegriffen wurde, konnte das Krankenhaus inzwischen wieder verlassen.

Ganz in der Nähe hat sich am Montagmittag eine weitere Auseinandersetzung abgespielt, bei der Stichwerkzeuge zum Einsatz kamen. Am Sendlinger-Tor-Platz gerieten ein 41 Jahre alter Münchner und ein 26- Jähriger ohne festen Wohnsitz aneinander. Als der Jüngere laut Polizei den Älteren mit einer Spritze bedrohte, bewarf dieser den 26-Jährigen mit einer Bierflasche, die ihn am Kopf verletzte, und bedrohte ihn zudem mit einem Cutter-Messer.