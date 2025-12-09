Zum Hauptinhalt springen

PasingPolizei fasst Serieneinbrecher

Der Mann soll für Einbrüche mit einem Gesamtschaden von mehr als 50 000 Euro verantwortlich sein.
Der Mann soll für Einbrüche mit einem Gesamtschaden von mehr als 50 000 Euro verantwortlich sein. (Foto: David Inderlied)

Der Mann hatte bei einem Einbruch im August eine DNA-Spur hinterlassen. Offenbar finanzierte er mit den Diebstählen seine Drogensucht.

Einen Einbruch aufgeklärt, einen flüchtigen Straftäter festgenommen – und ihm gleich noch neun weitere Einbruchdiebstähle nachgewiesen: Das gelang der Polizei am Montag. Im August war der Mann in ein Restaurant in Neuhausen eingebrochen, allerdings ohne Beute zu machen. Dafür hinterließ er eine DNA-Spur, mit der das Landeskriminalamt seine Identität klären konnte.

Das geschah jedoch erst, als er wegen seiner Drogensucht – und zahlreicher anderer Straftaten – in eine Entziehungsanstalt eingewiesen wurde. Daraus flüchtete er jedoch und beging in der Zeit von September bis Dezember neun weitere Einbrüche mit einem Gesamtschaden von mehr als 50 000 Euro.

Am Montag nun wurde der 39-Jährige mit italienisch-türkischer Staatsbürgerschaft vor einem Lokal in Pasing festgenommen und aufgrund eines Unterbringungshaftbefehls zurück in die Entziehungsanstalt gebracht.

