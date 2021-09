Bei schweren Verkehrsunfällen sind laut Polizei mehrere Personen teils erheblich verletzt worden. Am Freitagmittag stieß ein Autofahrer an der Kreuzung Werinher- und Eintrachtstraße mit einer 26-jährigigen Radfahrerin zusammen. Der Autofahrer hatte beim Linksabbiegen die Vorfahrt der Frau missachtet, sie kam mit einem Schädel-Hirn-Trauma in eine Klinik. Wenig später kollidierte in der Arnulfstraße in Höhe des Starnberger Flügelbahnhofs eine 65-jährige Autofahrerin mit einer Tram der Linie 17. Die Frau wollte, obwohl verboten, wenden, der Trambahnfahrer konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen. Es entstand ein Schaden von mehr als 100 000 Euro, neben der Autofahrerin wurde auch ein Fahrgast in der Tram verletzt. Am Freitagabend stieß in der Altostraße in Aubing ein 26-jähriger Autofahrer beim Linksabbiegen mit einem Motorradfahrer zusammen. Dieser kam verletzt in eine Klinik. Am Samstagnachmittag wollte eine Autofahrerin auf der Erhardtstraße auf Höhe der Museumsinsel wenden und kollidierte dabei mit zwei links neben ihr fahrenden Motorrädern. Eine Person musste in ein Krankenhaus gebracht werden.