Die Polizei fahndet nach einem jungen Mann, der am Dienstagabend vor einer Bar am Pfanzeltplatz in Perlach einen 32 Jahre alten Münchner mit einem Schlagstock so heftig auf den Kopf geschlagen hat, dass dieser mit einer Platzwunde ins Krankenhaus gebracht werden musste.

Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, habe der bislang unbekannte Täter gegen 22 Uhr zunächst Gäste vor dem Lokal angepöbelt. Als er eine Frau mit einem Teleskopschlagstock bedrohte, sei der 32-Jährige dazwischen gegangen und habe versucht, den Täter festzuhalten. Dieser konnte sich jedoch aus dem Griff lösen und den 32-Jährigen mit dem Schlagstock auf den Kopf hauen. Anschließend sei der Unbekannte in Richtung Ständlerstraße geflüchtet.

Er wird beschrieben als Anfang zwanzig, etwa 1,80 Meter groß und schlank. Gekleidet war er in eine hüftlange Steppjacke, die ebenso wie Hose und Schuhe schwarz gewesen sei.