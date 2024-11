Ein nach Angaben der Bundespolizei verhaltensauffälliger und alkoholisierter 33-Jähriger hat am Freitagvormittag die Weiterfahrt einer S-Bahn am Bahnhof Planegg verhindert. Der Mann betrat kurz nach 9 Uhr den Gleisbereich am Bahnsteig 1. Dort verweilte er und entfernte sich auch auf mehrmalige Aufforderungen hin nicht, wie es im Pressebericht heißt. Daraufhin mussten sowohl die Gleise für die S-Bahn als auch für Fernzüge gesperrt werden, was zu Verzögerungen führte.