Im Zenith:Halsketten-Räuber beim Reezy-Konzert

Die Räuber rissen den Opfern Ketten vom Hals – in zwei Fällen am Montag, viermal am Dienstag. Dabei erlitten die Beraubten – zwischen 17 und 23 Jahre alt – oberflächliche Verletzungen. Nach den Taten verschwanden die Täter unerkannt in der Menge. Der Gesamtschaden an allen sechs Taten beläuft sich auf mehr als 2000 Euro. Die Polizei sucht jetzt Zeugen, die in der Halle oder draußen an der Lilienthalallee in Freimann verdächtige Beobachtungen gemacht haben.

Laut Polizei kommt es seit fast zehn Jahren bundesweit zu Raubdelikten dieser Art bei Konzerten. In München trat das Phänomen bislang allerdings noch nicht gehäuft auf.