Bei einem Spaziergang mit einer gleichaltrigen Bekannten ist eine mehr als 70 Jahre alte Münchnerin am Dienstagnachmittag im Stadtteil Untersendling von einem Unbekannten überfallen und schwer verletzt worden. Die Attacke ereignete sich laut Polizei gegen 14 Uhr an der Fußgängerbrücke Ganghoferstraße, Ecke Max-Hirschberg-Weg. Die beiden älteren Frauen wollten gerade die Treppe in Richtung Pfeuferstraße hinuntersteigen, als ein etwa 30-jähriger, braunhaariger Mann in einer braunen Jacke versuchte, der Frau die Handtasche zu entreißen. Der Täter zog die Frau dabei einige Meter die Treppe hinunter, ehe er ohne Beute in die Ganghoferstraße in südliche Richtung flüchtete. Sein Opfer erlitt einen offenen Knöchelbruch. Passanten verständigten den Polizeinotruf 110. Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief ohne Erfolg. Die Ermittlungen führt das Kommissariat 21 (Raubdelikte, Telefon 089/29100).