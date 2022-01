Ein 57-jähriger Mann ohne festen Wohnsitz steht in Verdacht, am Freitag gegen 3.30 Uhr die Decke eines ebenfalls wohnsitzlosen Mannes angezündet zu haben. Dieser schlief in einer Fußgängerunterführung am Oskar-von-Miller-Ring in der Maxvorstadt. Ein Zeuge habe nach Angaben der Polizei die brennende Decke bemerkt und den Brand gelöscht. Verletzt worden sei durch das beherzte Eingreifen niemand. Die Polizei hatte Hinweise auf einen vorausgegangenen Streit zwischen dem Schlafenden und dem 57-Jährigen. Inwieweit er an der versuchten gefährlichen Körperverletzung beteiligt war, ermittelt die Polizei derzeit. Der Mann sei wegen mehr als 70 Delikten polizeibekannt.