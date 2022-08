Eine über 80-jährige Frau ist in Neuperlach Opfer eines Diebstahls geworden. Dabei entpuppte sich ein angeblicher Kammerjäger als mutmaßlicher Trickdieb, wie die Polizei mitteilte. Wegen einer Ameisenplage habe die Seniorin am vergangenen Mittwoch gegen 16 Uhr ihre Nichte gebeten, einen Kammerjäger zu beauftragen. Der Mann sei noch am gleichen Tag erschienen und habe eine anderen Person mitgebracht, seine angebliche Frau. Diese machte es sich den Angaben zufolge auf der Terrasse bequem und lenkte die Bewohnerin ab. In der Zwischenzeit soll der Mann knapp 5000 Euro gestohlen haben. Das Kommissariat für Trickdiebstahl ermittelt nun.